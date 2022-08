Afbeeldingen Tonen Samsung Galaxy Watch 5 Van Alle Kanten

Samsung zal op 10 augustus zijn nieuwste opvouwbare smartphones introduceren, maar naar verwachting krijgen we ook de Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro te zien. Gelekte renders tonen de nieuwe smartwatch echter al in volle glorie van alle kanten en in verschillende kleuren.

Een aantal weken geleden deelde tech-lekker Evan Blass al een aantal renders waarop de Samsung Galaxy Watch 5 en 5 Pro te zien zijn, maar deze week deelde hij opnieuw renders die nog meer details weggeven. Zo zien we op de beelden onder andere de verschillen tussen de Galaxy Watch 5 en de Watch 5 Pro. We zien de reguliere Galaxy Watch 5 in de kleuren zwart, paars en beige/oranje. De Galaxy Watch 5 Pro zien we in de kleuren zwart en grijs. De Pro-uitvoering heeft een behuizing die bestaat uit stevigere materialen.

Samsung heeft gekozen voor een minimalistisch design. Ook ontbreekt dit keer de bekende draairing rondom het scherm, die bij voorgaande Galaxy-horloges gebruikt kan worden om door de interface te navigeren. De behuizing en het scherm van de Watch 5 Pro zijn groter dan die van de reguliere Watch 5 en de Watch 5 Pro heeft een breder bandje met een andere sluiting.

De officiële introductie zal waarschijnlijk op 10 augustus plaatsvinden. Op dezelfde dag zal Samsung ook de Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4 introduceren.

