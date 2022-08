OnePlus 10T Krijgt 4.800 mAh Accu Met 150W Snellader

OnePlus heeft details over de accu van de aankomende OnePlus 10T bekendgemaakt. De accu van de nieuwe vlaggenschip-smartphone heeft een capaciteit van 4.800 mAh en kan met maar liefst 150W snelladen. Hierdoor is een lege accu na slechts 19 minuten aan de lader weer helemaal vol.

De geruchten spraken er al langer over, maar nu heeft OnePlus via een video op Twitter officieel bekendgemaakt dat de OnePlus 10T ondersteuning heeft voor 150W snelladen. Dat is een flinke upgrade ten opzichte van de 80W oplader van de OnePlus 10 Pro. De accu van de OnePlus 10T is met de 150W SuperVOOC-snellader niet alleen sneller opgeladen, maar moet dankzij de Battery Health Engine (BHE) ook twee keer zo lang meegaan voordat de accu versleten is.

Helaas is er ook minder goed nieuws. OnePlus heeft namelijk besloten om de bekende alert slider, waarmee je eenvoudig geluid van meldingen kunt beheren, achterwege te laten. Daarnaast werkt OnePlus dit keer niet samen met cameramerk Hasselblad. Deze beslissingen lijken te zijn genomen om de prijs zo laag mogelijk te houden.

via [AW]