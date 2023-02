“Disney Films En Series Niet Meer Exclusief Op Disney+”

Disney zou niet langer van plan zijn om zijn eigen films en series exclusief aan te bieden op Disney+. In plaats daarvan zou het bedrijf overwegen om films en series te verkopen aan concurrerende streamingdiensten. Dit schrijft de bron Bloomberg.

Tot nu toe brengt Disney zijn content exclusief uit op Disney+ en het Amerikaanse Hulu, maar volgens Bloomberg overweegt Disney zijn content nu te verkopen aan andere streamingdiensten omdat Disney+ momenteel verlies draait. Door de rechten van films en tv-series te verkopen aan andere streamingdiensten kan Disney meer inkomsten genereren met zijn eigengemaakte content.

Welke streamingdiensten Disney in gedachten heeft weten we nog niet, maar waarschijnlijk gaat het om Netflix of Amazon Prime. Deze diensten hadden, voor de lancering van Disney+ in 2019, namelijk al een licentie voor Disney-content in handen. Disney heeft zelf nog niet gereageerd op de geruchten.

