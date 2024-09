Gebruikers van Disney+ moeten voortaan extra betalen als ze hun account willen delen met mensen buiten hun huishouden. Disney+ neemt voortaan 5,99 euro per maand extra in rekening als je jouw account deelt met vrienden of familie.

Een Disney+-account is vanaf nu alleen te gebruiken op apparaten binnen hetzelfde huishouden. Deel je jouw account buiten je huishouden, dan ga je maandelijks 5,99 euro extra betalen. Het delen van een account is mogelijk door een ‘Extra Member’ aan te maken en je kunt slechts één Extra Member toevoegen. Als de extra gebruiker op een later tijdstip besluit om zelf een account aan te schaffen, dan is het mogelijk om alle gegevens, zoals de kijkgeschiedenis, over te zetten naar het nieuwe account.

Wel blijft het mogelijk om een Disney+ account buiten het huishouden te gebruiken als de gebruiker bijvoorbeeld op vakantie is. Gebruikers ontvangen in dit geval een melding, waarna ze kunnen aangeven dat ze tijdelijk niet thuis zijn. Disney+ rolt de nieuwe maatregel dinsdag uit in Europa, de Verenigde Staten, Canada, Costa Rica en Azië.

via [tweakers]