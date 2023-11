Disney+ Telt 7 Miljoen Nieuwe Abonnees En Draait Minder Verlies

Disney heeft het afgelopen kwartaal voor het eerst dit jaar een stijging van het aantal Disney+ abonnementen genoteerd. Het bedrijf kreeg er 7 miljoen nieuwe Disney+ klanten bij en noteerde het minste verlies sinds 2020.

Alhoewel Disney+ nog steeds geen winst maakt, draait de streamingdienst wel steeds minder verlies. Disney+ telde aan het einde van oktober 2023 een totaal van 150,2 miljoen abonnees. Dit aantal is inclusief Disney+ Hotstar, dat in een aantal Aziatische landen beschikbaar is. Dit zijn ongeveer 7 miljoen meer abonnees dan in het vorige kwartaal.

De streamingdiensten van Disney hebben het afgelopen kwartaal een verlies gedraaid van 420 miljoen dollar. Dit lijkt heel veel, maar is een stuk minder dan de 1,47 miljard dollar verlies in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het verlies is het laagst sinds het derde kwartaal in 2020, toen het bedrijf een verlies noteerde van 352 miljoen dollar.

De daling in verlies is niet alleen te danken aan de groei van het aantal abonnees, maar ook aan de verhoging van de abonnementsprijzen. Daarnaast is de gemiddelde omzet per Amerikaanse gebruiker dankzij advertentie-inkomsten gestegen naar 7,50 dollar. In de VS heeft ongeveer de helft van de klanten een abonnement met advertenties.

via [tweakers]