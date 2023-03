Dit is hoe noise-cancelling werkt

Noise-cancelling koptelefoons worden steeds populairder en hebben de manier waarop we naar muziek luisteren veranderd. Maar hoe werkt noise-cancelling eigenlijk? In dit artikel leggen we het uit.

Wat is noise-cancelling?

Noise-cancelling is een technologie die omgevingsgeluiden kan verminderen of elimineren door het creëren van tegengestelde geluidsgolven. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van microfoons die omgevingsgeluiden opvangen en deze vervolgens omzetten in tegengestelde geluidsgolven, ook wel anti-geluid genoemd. Wanneer deze anti-geluidsgolven worden afgespeeld via de koptelefoon, kunnen ze de omgevingsgeluiden wegfilteren of verminderen.

Hoe werkt het?

Om noise-cancelling te begrijpen, is het belangrijk om te weten hoe geluidsgolven werken. Geluid is een trilling die zich voortplant door de lucht of andere materialen, en het wordt gemeten in frequenties. Hoge frequenties worden geassocieerd met schelle geluiden zoals een fluitje, terwijl lage frequenties worden geassocieerd met diepere geluiden zoals een basgitaar.

Een noise-cancelling koptelefoon gebruikt microfoons om omgevingsgeluiden op te vangen en deze vervolgens om te zetten in tegengestelde geluidsgolven. Dit betekent dat als een microfoon een geluidsgolf opvangt, de koptelefoon een anti-geluidsgolf produceert die de oorspronkelijke golf neutraliseert. Dit werkt het beste voor constant geluid, zoals het gezoem van een vliegtuigmotor, omdat de anti-geluidsgolf kan worden aangepast om de frequentie en amplitude van het omgevingsgeluid te matchen.

Wat zijn de voordelen?

Het grootste voordeel van noise-cancelling koptelefoons is dat ze het mogelijk maken om naar muziek te luisteren zonder gestoord te worden door omgevingsgeluiden. Dit kan vooral handig zijn als je reist met het vliegtuig, de trein of de bus, of als je werkt in een lawaaierige omgeving.

Koptelefoons met noise-cancelling hebben als ander voordeel dat het volume van de muziek kan verminderen, waardoor je je gehoor minder belast. Hierdoor kun je langer genieten van muziek zonder het risico te lopen op gehoorbeschadiging.

Welke koptelefoons hebben noise-cancelling?

Er zijn veel verschillende koptelefoons op de markt die gebruik maken van noise-cancelling technologie, variërend van instapmodellen tot high-end modellen. Enkele bekende merken die noise-cancelling koptelefoons aanbieden zijn Sony, Bose en Sennheiser. Noise-cancelling koptelefoons maken het mogelijk om naar muziek te luisteren zonder lastig te worden gevallen met geluiden van buiten. Dit kan erg prettig zijn voor de muziekervaring.