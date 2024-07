“Samsung Galaxy Watch 7 Is Drie Keer Zo Snel Als Voorganger”

Volgens de geruchten krijgen de Samsung Galaxy Watch 7 en de Galaxy Watch Ultra een processor die maar liefst drie keer sneller is dan de processor van de Galaxy Watch 6. De nieuwe wearables maken gebruik van een Exynos W1000-chipset.

De bron Sammobile heeft informatie gedeeld over de Exynos W1000-chip, die hoogstwaarschijnlijk in de Samsung Galaxy Watch 7 te vinden zal zijn. De Exynos W1000-chipset is de eerste processor die gebruikmaakt van het 3 nanometer-proces. Dit proces moet er voor zorgen dat de chipset zuiniger is en 3,4 tot 3,7x sneller moet zijn dan de Exynos W930-processor. Apps zouden hierdoor tot 2,7x sneller moeten openen op de Galaxy Watch 7 dan op de Galaxy Watch 6.

Dezelfde processor zal ook worden gebruikt voor de Galaxy Watch Ultra, maar de Watch Ultra brengt een aantal andere verbeteringen met zich mee. Zo is de Galaxy Watch Ultra dankzij de titanium behuizing een stuk robuuster en is de accu een stuk groter.

Samsung zal de Galaxy Watch 7 en Galaxy Watch Ultra op 10 juli tijdens een Galaxy Unpacked-evenement officieel introduceren. Tijdens dit evenement krijgen we ook de Galaxy Z Flip 6, de Galaxy Z Fold 6, de Galaxy Buds 3-oordopjes en de Galaxy Ring te zien. Volgens eerdere geruchten krijgt de voordeligste uitvoering van de Galaxy Watch 7 een adviesprijs mee van 319 euro. De Galaxy Watch Ultra kost 699 euro.

via [androidplanet]