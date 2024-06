Dit Is De Oplaadcase Van De Samsung Galaxy Ring

Tech-lekker Ice Universe heeft een afbeelding gedeeld waarop de oplaadcase van de Samsung Galaxy Ring te zien is. De afbeelding maakt duidelijk dat je de Galaxy Ring in het midden van de oplaadcase kunt plaatsen om de slimme ring op te laden. Specificaties over de oplaadcase hebben we niet.

Ice Universe heeft de afbeelding gedeeld op het Chinese social media platform Weibo. De bron heeft verder geen specificaties of andere details over de oplaadcase van de Galaxy Ring gedeeld. Met het klepje van de oplaadcase open zien we in het midden een verhoogd eiland waarop je de ring kunt plaatsen. In deze verhoging zitten vermoedelijk contactpunten die het mogelijk maken om de ring op te laden.

De Samsung Galaxy Ring moet in augustus op de markt verschijnen en kan onder andere de hartslag, ademhaling en bewegingen van de dragen registreren. De ring verschijnt in verschillende formaten op de markt en consumenten kunnen kiezen uit de kleuren zilver, zwart en goud. Samsung heeft de ring eerder al aan een beperkt publiek laten zien, maar exacte details zoals de specificaties en accuduur zal de Zuid-Koreaanse fabrikant later delen.

via [tweakers]