CMF Phone 1 En Bijbehorende Accessoires Te Zien Op Duidelijke Beelden

CMF, een dochteronderneming van Nothing, zal binnenkort zijn eerste smartphone introduceren. Nadat CMF eerder zelf al enkele teasers deelde zijn er nu duidelijke foto’s opgedoken die de achterkant van de CMF Phone 1 in zijn geheel laten zien. Ook zien we enkele bijbehorende accessoires.

Nadat CMF by Nothing eerder al een aantal gadgets op de markt bracht, kunnen we binnenkort kennismaken met de CMF Phone 1. De fabrikant heeft nu een aantal beelden gedeeld waarop de achterkant van de smartphone te zien is. We zien een verwisselbare achterzijde in de kleuren zwart, blauw, groen en oranje. Ook toont een foto een aantal opvallende accessoires die je op de behuizing van de smartphone kunt monteren. We zien onder andere een koord en een kickstand.

Volgens de geruchten beschikt de CMF by Nothing over een MediaTek-processor en vergelijkbare specificaties als de Nothing Phone (2a). De officiële introductie zal op 8 juli plaatsvinden. Op dezelfde datum krijgen we mogelijk ook nieuwe oordopjes en een nieuwe smartwatch te zien.

via [droidapp]