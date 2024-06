Officieel: Galaxy Unpacked-event Op 10 Juli

Samsung heeft officieel aangekondigd dat het volgende Galaxy Unpacked-evenement op 10 juli zal plaatsvinden. De Zuid-Koreaanse fabrikant zal op die dag onder andere de Galaxy Z Fold 6 en Galaxy Z Flip 6 introduceren. Ook krijgen we waarschijnlijk een hoop nieuwe wearables te zien.

Op de aankondiging zegt Samsung niet specifiek dat de introductie van de Galaxy Z Fold 6 en Z Flip 6 op 10 juli zal plaatsvinden, maar Samsung heeft wel laten weten dat het bedrijf op die dag AI zal laten zien dat is “geïntegreerd in de Galaxy Z-serie“. Dit bericht bevestigt min of meer dat Samsung nieuwe vouwbare smartphones zal presenteren. Ook komt dit overeen met eerdere geruchten.

Naast de twee nieuwe opvouwbare smartphones krijgen we waarschijnlijk ook de Galaxy Watch 7-serie en de Galaxy Buds 3 oordopjes te zien. Als laatste kijken we uit naar de lancering van de Galaxy Ring. Samsung teaset deze slimme ring, die onder andere de hartslag en activiteiten van de drager kan meten, al sinds het begin van dit jaar. Na de introductie zetten wij alle details van alle nieuwe producten voor jullie op een rijtje.

via [tweakers]