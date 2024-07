Specificaties OnePlus Nord 4 Uitgelekt

Opnieuw is de OnePlus Nord 4 voorbijgekomen in het geruchtencircuit. Ditmaal zijn vrijwel alle specificaties van de mid-range smartphone uitgelekt. Ook is de OnePlus Nord 4 goed te zien op een nieuwe afbeelding.

Onlangs lekte al een afbeelding uit waarop de OnePlus Nord 4 in verschillende kleuren te zien is. Een aantal nieuwe renders tonen de smartphone nu van de voor- en achterzijde. Ook delen bronnen alle belangrijke specificaties van de smartphone. Zo zou de OnePlus Nord 4 onder andere beschikken over een 5500 mAh accu. Dit is een redelijke grote upgrade ten opzichte in de 5000 mAh accu van de Nord 3. Ook heeft de nieuwe smartphone ondersteuning voor maar liefst 100W snelladen, waardoor je de accu in een zeer korte tijd kunt opladen.

Verder is de OnePlus Nord 4 uitgerust met een Snapdragon 7 Gen 3-processor, een 16MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens. Het scherm is 6,74-inch groot en heeft een 120Hz verversingssnelheid. Een adviesprijs hebben we nog niet, maar de OnePlus Nord 3 verscheen op de markt voor 449 euro.

via [AW]