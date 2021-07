Renders Van Samsung Galaxy M22 Uitgelekt

Op het internet zijn de vermoedelijke renders van de Samsung Galaxy M22 verschenen. Ook zijn er een aantal specificaties uitgelekt. De Galaxy M22 lijkt erg veel op de Galaxy A22.

De afbeeldingen van de Galaxy M22 zijn gedeeld door de website DealNTech. We zien de opvolger van de Galaxy M21 van verschillende kanten in verschillende kleuren. Eerder dook de smartphone ook al op bij een Thaise keuringsinstantie, waarbij ook enkele details vermeld werden.

De Samsung Galaxy M22 komt volgens de geruchten in ieder geval op de markt in de kleuren zwart, blauw en wit. Het 90Hz scherm van de smartphone beschikt over een waterdruppelnotch voor de 13MP selfie-camera. Achterop vinden we een vierkante module voor de vierdubbele camera. Rechts van de behuizing zitten de volume-knop en power-knop. In deze power-knop zit de vingerafdrukscanner. De koptelefoonaansluiting en USB-C poort zitten aan de onderkant.

Intern beschikt de Galaxy M22 over 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen. De rear-camera heeft een 48MP hoofdlens, een groothoeklens, een dieptelens en een macrolens. Het is nog onduidelijk wanneer Samsung de Galaxy M22 zal introduceren.

