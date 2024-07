“Google Pixel Watch 3 Kost 399 Euro”

De vermoedelijke Europese prijzen van de Google Pixel Watch 3 zijn uitgelekt. Volgens een Franse website krijgt de smartwatch een vanafprijs mee van 399 euro. Dit is voor het WiFi-only model met 41mm behuizing. Ook de prijzen van de andere modellen zijn uitgelekt.

Dealabs schijft dat de Pixel Watch 3 in verschillende uitvoeringen op de markt verschijnt. De wifi-versie met 41mm behuizing krijgt volgens de bron in Frankrijk een adviesprijs mee van 399 euro. De kans is groot dat de prijs in de rest van Europa hetzelfde is. De LTE-versie kost 499 euro. Je betaalt dus 100 euro extra als je ondersteuning voor het mobiele netwerk wilt.

Google brengt ook een 45mm-variant op de markt, die volgens de geruchten de naam Pixel Watch 3 XL meekrijgt. De Google Pixel Watch 3 XL kost volgens de bron 449 euro voor de wifi-versie en 549 euro voor de LTE-versie. De officiële introductie zal volgende maand plaatsvinden, samen met de introductie van de Google Pixel 9-serie. Verschillende beelden en specificaties van de Pixel Watch 3 en de Pixel 9-serie zijn eerder al uitgelekt.

