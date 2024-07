Volledige Google Pixel 9-serie Uitgelekt Bij Keuringsinstantie

Google zal volgende maand de Pixel 9-serie introduceren. De nieuwe vlaggenschip-serie bestaat uit vier smartphones, die nu allemaal zijn opgedoken bij de keuringsinstantie NCC. Dankzij bijgevoegde foto’s zien we zowel de voorkant als de achterkant van de vier Pixel 9-smartphones.

De onderstaande foto’s tonen een hoop details over het ontwerp van de Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL en de Pixel 9 Pro Fold. Vooral de camera-modules aan de achterzijde van de smartphones vallen op. Ook krijgen we wat meer te weten over de accu’s van de smartphones.

Zo krijgen zowel de Google Pixel 9 als de Pixel 9 Pro volgens de beschikbare informatie een 4780 mAh accu. De grotere Pixel 9 Pro XL krijgt een 4942 mAh accu. Als laatste krijgt de vouwbare Pixel 9 Pro Fold een 4560 mAh accu. De foto’s van de vier Pixel 9-smartphones hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Google Pixel 9

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro Fold

via [droidapp]