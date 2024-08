Specs En Prijs Van OnePlus Buds Pro 3 Gelekt: Oordopjes Worden Duurder

Here's the upcoming OnePlus Buds Pro 3



– 11 mm woofer & 6 mm tweeter

– LHDC 5.0

– 50 dB ANC

– Dynaudio EQ

– 43 Hrs battery life

– IP55 rating

(Box price – Rs 13,999)



Launches next week

Sale price similar to Buds Pro 2



Thoughts? pic.twitter.com/Mrame8FrQW