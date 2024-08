Realme Toont Smartphone Met 300W Snelladen

Realme zal op 14 augustus een nieuwe snellaadtechniek presenteren, die het mogelijk maakt om smartphones op te laden met een snelheid van maar liefst 300W. Een gelekte video laat alvast zien dat je een smartphoneaccu in slechts enkele minuten volledig kunt opladen.

We zien dat smartphones, voornamelijk van Chinese fabrikanten, steeds sneller kunnen opladen. Zo kunnen smartphones van merken als Oppo, OnePlus en Motorola al met 100W of 125W snelladen. Realme gaat nog een stap verder met de introductie van 300W snelladen. 91mobiles heeft een video gedeeld die toont hoe dit er in de praktijk uit ziet.

In de onderstaande video zien we een Realme-smartphone met een lege accu, die na slechts 35 seconden aan de lader weer voor 17 procent is opgeladen. Nu gaan de eerste procenten altijd het snelst, maar het volledig opladen van een 5000 mAh accu moet in minder dan 10 minuten zijn afgerond.

Het is onduidelijk of Realme op 14 augustus alleen de nieuwe snellaadtechniek zal presenteren of ook gelijk een smartphone met ondersteuning voor 300W snelladen.

via [androidplanet]