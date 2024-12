Render OnePlus Watch 3 Toont Draaibare Kroon

OnePlus werkt aan een opvolger van de OnePlus Watch 2 en op het internet is nu de eerste render opgedoken waarop de nieuwe smartwatch te zien is. Het valt op dat de OnePlus Watch 3 volgens de render beschikt over een draaibare kroon.

Naar verwachting zal OnePlus zeer binnenkort de OnePlus Watch 3 introduceren. Mogelijk krijgen we de smartwatch al op 7 januari te zien. Op deze dag introduceert OnePlus ook de OnePlus 13 en 13R voor de Europese markt. Een tweede mogelijke introductiedatum is in februari tijdens de Mobile World Congress in Barcelona.

De website SmartPrix heeft nu echter al een render gedeeld waarop de OnePlus Watch 3 te zien zou zijn. Volgens de bron krijgt de smartwatch voor het eerst een draaibare kroon aan de rechterzijde van de behuizing. Met deze kroon kun je snel door het menu scrollen, wat moet zorgen voor een eenvoudigere bediening van de smartwatch.

Daarnaast zou de Watch 3 een betere hartslagsensor met ECG-functie krijgen, waarmee je een hartfilmpje kunt maken. Intern vinden we waarschijnlijk een Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1-chip, 2GB werkgeheugen, 32GB opslag en een iets grotere accu. Ook zou OnePlus overwegen om een LTE-versie uit te brengen.

