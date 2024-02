OnePlus Watch 2 Officieel Aangekondigd

OnePlus heeft deze week zijn nieuwste smartwatch aangekondigd. De OnePlus Watch 2 draait dit keer op Wear OS en heeft daardoor toegang tot de Google Play Store. De smartwatch is vanaf 4 maart verkrijgbaar voor 329 euro.

De lancering van de originele OnePlus Watch was geen groot succes, mede door de beperkte software. Met de OnePlus Watch 2 doet de fabrikant een nieuwe poging en in plaats van een eigen besturingssysteem draait de nieuwe smartwatch nu gewoon op Wear OS 4. Wear OS is het besturingssysteem van Google, dat is gebaseerd op Android. Hierdoor kun je gewoon applicaties uit de Play Store installeren.

Wear OS-smartwatches hebben niet de langste accuduur, maar OnePlus belooft dat de accu 100 uur meegaat in de Smart Mode. Ook bij zwaar gebruik moet de accu alsnog 48 uur meegaan, wat erg netjes is voor een smartwatch met Wear OS.

De OnePlus Watch 2 beschikt over een 1,43-inch scherm met een pixeldichtheid van 326 ppi, een Snapdragon W5-processor, een roestvrijstalen behuizing, een siliconen polsbandje en uiteraard een aantal sensoren voor het meten van je activiteiten, waaronder meer dan 100 sportmodi. Ook heeft OnePlus de smartwatch uitgerust met Dual Frequency GPS voor accurate positiebepaling. Dankzij deze ingebouwde GPS is het mogelijk om je smartphone thuis te laten wanneer je een ronde door de wijk wilt rennen en je afgelegde route wilt registreren. Je workouts en activiteiten kun je vervolgens via de OHealth app bijhouden.

De OnePlus Watch 2 is vanaf 4 maart verkrijgbaar in de kleuren Black Steel en Radiant Steel, voor een adviesprijs van 329 euro.