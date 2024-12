Samsung One UI 7 Krijgt Grotere Mappen

Het aanmaken van mappen op Android is al jaren mogelijk, maar Samsung wil deze mappen in One UI 7 aanpassen. In de nieuwe versie van Samsung’s Android-schil is het namelijk mogelijk om mappen groter te maken.

Veel mensen installeren honderden apps op hun smartphone en tablet. Daarom is het handig dat je deze applicaties kunt organiseren in mappen om de boel overzichtelijk te houden. Samsung is nu van plan om de map-functie in Android 15 met de One UI 7-schil uit te breiden. In de One UI 7 is het namelijk mogelijk om mappen groter te maken.

Als je een map wilt vergroten hou je een map ingedrukt waarna een menu verschijnt. Kies vervolgens voor “Vergroten“. Na het vergroten neemt de map niet meer 1×1 in beslag, maar 4×4. Wil je een map verkleinen, dan hou je de map weer ingedrukt en klik je op “Kleiner maken“. Het vergroten van een map is alleen mogelijk op het startscherm, niet op het Apps-scherm.

Naar verwachting rolt Samsung begin 2025 een update uit die de nieuwe functie met zich meebrengt. De update rolt als eerste uit naar de vlaggenschip-smartphones van de Zuid-Koreaanse fabrikant.

via [galaxyclub]