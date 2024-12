YouTube Gaat Video’s Met Duidelijke Clickbait Verwijderen

YouTube gaat strenger optreden tegen clickbait op zijn videoplatform. YouTube heeft laten weten dat video’s met ‘overduidelijke’ clickbait voortaan worden verwijderd. Het gaat om video’s waarbij de titel en thumbnail niet overeenkomen met de inhoud van de video.

YouTube wil clickbaitvideo’s verwijderen om te voorkomen dat bezoekers worden misleid. Hierbij focust het platform zich vooral op video’s die gaan over groot nieuws en recente gebeurtenissen. Een clickbait-voorbeeld die YouTube geeft is een video met de titel “De president neemt ontslag“, terwijl de video daar niet over gaat.

Momenteel test YouTube de nieuwe maatregel alleen op kleine schaal in India, maar de komende maanden zal YouTube het nieuwe beleid in meer landen uitrollen. Het nieuwe beleid geldt alleen voor nieuwe video’s. Ook ontvangen uploaders van clickbaitvideo’s vooralsnog geen strike.

via [tweakers]