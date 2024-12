Nederlandse Introductie OnePlus 13 En 13R Op 7 Januari

OnePlus heeft bekendgemaakt dat de fabrikant de OnePlus 13 en de OnePlus 13R op 7 januari zal introduceren voor de Nederlandse markt. De introductie zal om 16.30 uur Nederlandse tijd plaatsvinden.

OnePlus heeft de OnePlus 13 eerder al voor de Chinese markt aangekondigd, maar begin januari verschijnt de vlaggenschip-smartphone ook in Europa op de markt. Samen met de introductie van de OnePlus 13 krijgen we ook de OnePlus 13R te zien. De OnePlus 13R is een voordeligere uitvoering, waarvan in het geruchtencircuit al de nodige specificaties zijn uitgelekt.

De OnePlus 13 verschijnt in drie verschillende kleuren op de markt. Consumenten kunnen kiezen uit de kleuren Black Eclipse, Arctic Dawn en Midnight Ocean. De smartphone beschikt over een 6,82-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 4500 nits, een krachtige Snapdragon 8 Elite-processor, minimaal 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 6000 mAh accu.

De OnePlus 13R krijgt volgens de geruchten een iets kleiner 6,78-inch scherm, een wat minder krachtige Snapdragon 8 Gen 3-processor en een 6000 mAh accu. Na de officiële introductie zullen wij alle specificaties en overige details met jullie delen.

