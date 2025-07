Samsung Werkt Aan Nieuwe Budget-tablets Galaxy Tab A11 en Tab A11+

Samsung lijkt te werken aan twee nieuwe tablets die een stuk voordeliger zijn dan de tablets in de Tab S-serie. Het gaat om de Galaxy Tab A11 en de Galaxy Tab A11+, die de Galaxy Tab A9 opvolgen.

Eerder schreven we al over de komst van de voordelige Galaxy S10 Lite, maar Samsung zou aan nog twee andere voordelige tablets werken. De bron Galaxyclub heeft namelijk een nieuwe tablet met modelnummer SM-X135G gespot. Het zou gaan om de 4G-versie van de Galaxy Tab A11, de opvolger van de Galaxy Tab A9 die ik 2023 op de markt verscheen.

Afgaande op eerdere tablets zijn de modelnummers voor andere tablets in de Tab A11-serie mogelijk SM-X130 (Tab A11 Wi-Fi), SM-X230 (Tab A11+ Wi-Fi) en SM-X236B (Tab A11+ met 5G). Specificaties over de tablets ontbreken nog.

Wanneer Samsung de nieuwe tablets zal introduceren is nog onduidelijk. De Galaxy Tab A9 verscheen in oktober 2023 op de markt, dus de kans is aanwezig dat de Galaxy Tab A11-serie ook in oktober geïntroduceerd zal worden.

via [galaxyclub]