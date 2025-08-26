Samsung Galaxy Tab S10 Lite Officieel Aangekondigd

Samsung heeft zojuist een nieuwe tablet aangekondigd. We maken kennis met de Galaxy Tab S10 Lite, een voordeligere tablet met een waterdichte behuizing en een S Pen.

De Samsung Galaxy Tab S10 Lite is de opvolger van de Galaxy Tab S6 Lite uit 2024. De nieuwe tablet is vanaf 5 september verkrijgbaar voor een adviesprijs van 399 euro. De Galaxy Tab S10 Lite heeft een 10,9-inch LCD-scherm met een resolutie van 2112×1320 pixels en een 90Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een mid-range Exynos 1380-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 8400 mAh accu met ondersteuning voor 25W laden, een 8MP rear-camera en een 5MP selfie-camera.

De Galaxy Tab S10 Lite is 6,6mm dun en weegt 523 gram. Samsung belooft zeven jaar lang Android-updates en beveiligingsupdates, wat erg lang is voor een tablet in deze prijsklasse. Samsung brengt zowel een WiFi-only als een 5G-versie op de markt. De voordeligste versie (WiFi+128GB) kost 399 euro. Samsung levert de Galaxy Tab S10 Lite met een S Pen.