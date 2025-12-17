Hollandsnieuwe Geeft Levenslang 25 Procent Korting Op Nieuwe Abonnementen

Hollandsnieuwe heeft een interessante aanbiedingen voor mensen die op zoek zijn naar een nieuw abonnement met toestel of een sim-only abonnement. Tijdelijk geeft Hollandsnieuwe namelijk levenslang 25 procent korting op het gekozen abonnement.

De tijdelijke campagne van Hollandsnieuwe loopt tot en met 5 januari 2026. Mensen die voor deze deadline een abonnement afsluiten krijgen 25 procent korting op de abonnementskosten, zolang je klant bent bij de provider. Deze korting geldt zowel voor een sim-only abonnement als een abonnement in combinatie met een smartphone.

Mensen die thuis internet van Ziggo hebben krijgen daarnaast nog een extra korting, in de vorm van dubbele data/sms/min. Een 10.000MB/sms/min bundel wordt dan 20.000MB/sms/min. Deze bundel kost met deze actie slechts 6,75 euro per maand, maar de provider heeft ook kleinere en grotere bundels beschikbaar. Hollandsnieuwe maakt gebruik van het Vodafone-netwerk.

via [droidapp]