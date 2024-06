Moto Tag: Motorola Werkt Aan Eigen Tracker

Verschillende fabrikanten hebben kleine “trackers” die gebruikmaken van een wereldwijd netwerk, die het mogelijk maakt om je sleutels, koffer of andere belangrijke dingen vanaf grote afstanden terug te vinden als je ze kwijt raakt. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor de Tile of voor Samsung’s SmartThings-tracker, maar binnenkort ook voor de Moto Tag van Motorola.

Volgens de laatste berichten werkt Motorola aan een eigen tracker. Trackers zijn kleine apparaatjes die je bijvoorbeeld in je koffer kunt plaatsen of aan je sleutelbos kunt hangen om bij te houden waar het object zich bevindt. Details over de tracker van Motorola hebben we nog niet, maar de bron MySmartPrice spotte op een certificeringssite iets dat Moto Tag heet.

Wanneer Motorola de Moto Tag zal introduceren is onduidelijk, maar het zou verstandig zijn om de tracker snel op de markt te brengen. De vakantieperiode staat namelijk voor de deur en dat is het ideale moment om een tracker aan te schaffen, zodat je jouw koffer, handtas, portemonnee, smartphone en elk ander belangrijk object dat mee op reis gaat in de gaten kunt houden.

via [AW]