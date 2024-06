Motorola Moto Tag-tracker Met Stevig Prijskaartje Aangekondigd

Motorola heeft deze week niet alleen de opvouwbare Razr 50 en Razr 50 Ultra aangekondigd, maar ook zijn allereerste tracker. Deze tracker heet ‘Moto Tag’ en heeft ondersteuning voor Google’s Find My Device-netwerk. Motorola plakt wel een flink prijskaartje aan de Moto Tag vast.

De Moto Tag heeft een cirkelvormige behuizing en beschikt over een ultrawidebandchip voor preciezere locatiebepaling. Je kunt de tracker koppelen met het Find My Device-netwerk, zodat de Moto Tag zijn locatie kan delen zodra er een Android-smartphone in de buurt is. Ook kun je de tracker gebruiken om je smartphone terug te vinden, door op de knop van de tracker te drukken. Na het drukken van de knop zal er geluid worden afgespeeld op je smartphone.

De Moto Tag maakt gebruik van Bluetooth en van ultrawideband. Met behulp van Android-smartphones in de buurt die zijn uitgerust met een uwb-chip, zoals bijvoorbeeld de nieuwere Galaxy S-smartphones, kan de Moto Tag zijn locatie met hoge precisie bepalen. De behuizing van de Moto Tag is waterdicht (IP67) en de batterij gaat een heel jaar mee voordat de batterij vervangen moet worden.

Belangrijk om te weten is dat de Moto Tag zelf geen gat heeft waarmee je de tracker bijvoorbeeld aan een sleutelbos kunt hangen. Wel heeft de Moto Tag ondersteuning voor third-partyhoesjes die dit alsnog mogelijk maken. De Moto Tag verschijnt halverwege juli in Europa op de markt voor een adviesprijs van 50 euro. Voor een setje van vier Moto Tags betaal je 140 euro. Consumenten kunnen kiezen uit de kleuren donkerblauw en groen.

via [tweakers]