Renders, Specs en Prijs Van Sony WF-1000XM6 Oordopjes Gelekt

Sony werkt aan een opvolger van de populaire premium WF-1000XM5 oordopjes. In het geruchtencircuit zijn nu beelden, specificaties en de vermoedelijke adviesprijs van de Sony WF-1000XM6 uitgelekt.

De informatie over de Sony WF-1000XM6 is heel kort opgedoken in een officiële webwinkel. De webwinkel heeft de pagina met informatie inmiddels weer verwijderd, maar niet voordat The Walkman Blog de afbeeldingen, releasedatum en andere informatie kon delen.

Op de beelden zien we de witte als zwarte versie van de WF-1000XM6. Zowel de oordopjes als de oplaadcase hebben een nieuwe ontwerp gekregen. Of dit nieuwe design bij iedereen in de smaak zal vallen is nog maar de vraag.

Naar verwachting beschikken de oordopjes over een IPX4 rating, noise cancelling, verschillende ambiant modi en drie of vier externe microfoons. Daarnaast doet het design van de oordopjes vermoeden dat de WF-1000XM6 een betere bas krijgt dan zijn voorganger.

Afgaande op de informatie van The Walkman Blog kunnen consumenten de Sony WF-1000XM6 vanaf 12 februari pre-orderen, waarna de oordopjes vanaf 23 februari daadwerkelijk in de winkels liggen. De adviesprijs komt omgerekend uit op zo’n 320 euro. Dit is ongeveer dezelfde adviesprijs als die van de Sony WF-1000XM5 bij de lancering.

via [AW]