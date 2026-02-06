Officieel: Introductie Google Pixel 10a Op 18 Februari

Na maanden van geruchten over de Google Pixel 10a heeft Google nu officieel bekendgemaakt dat het bedrijf de smartphone op 18 februari officieel zal introduceren. De smartphone brengt naar verwachting slechts een aantal kleine verbeteringen met zich mee ten opzichte van de Pixel 9a.

Google heeft het bestaan van de Pixel 10a bevestigd via de onderstaande video. Uit de video kunnen we opmaken dat de smartphone op 18 februari wordt aangekondigd. Naar verwachting verschijnt de Pixel 10a vervolgens zo’n twee weken later op de markt in de kleuren Obisdian, Fog, Lavender en Berry.

Volgens eerdere geruchten brengt de Pixel 10a geen grote upgrades met zich mee ten opzichte van de Pixel 9a. Daarom zou de adviesprijs van de smartphone volgens dit gerucht lager uitvallen dan die van de Pixel 9a. Intern beschikt de Google Pixel 10a waarschijnlijk over een “oudere” G4-chipset met 128GB opslagruimte. Daarnaast ontbreekt een telelens. Het gaat momenteel echter slechts om geruchten en op 18 februari zal Google alle officiële details met ons delen.

Na de officiële introductie zullen wij alle details met jullie delen.