Google Pixel-smartphones Ontvangen Februari-update

Google is begonnen met de uitrol van de tweede beveiligingspatch van 2026. De februari-update is een zeer kleine update die nu klaar staat voor de Pixel 7a en nieuwer.

Aan het begin van elke maand rolt Google een nieuwe beveiligingspatch uit en dus is het nu tijd voor de beveiligingspatch van februari. Het valt op dat de update slechts 24MB groot is en in de changelog noemt Google slechts één beveiligingsoplossing. Toch is het altijd aan te raden om nieuwe beveiligingsupdates te installeren, om jezelf zo goed mogelijk te beschermen tegen malafide activiteiten. De update staat klaar voor de onderstaande Pixel-smartphones.

– Google Pixel 10

– Google Pixel 10 Pro

– Google Pixel 10 Pro XL

– Google Pixel 10 Pro Fold

– Google Pixel 9 Pro Fold

– Google Pixel 9

– Google Pixel 9 Pro

– Google Pixel 9 Pro XL

– Google Pixel 9a

– Google Pixel 8 Pro

– Google Pixel 8

– Google Pixel 8a

– Google Pixel Fold

– Google Pixel 7 Pro

– Google Pixel 7

– Google Pixel 7a

Je ontvangt een notificatie zodra je de februari-update kunt downloaden. Je kunt echter ook handmatig op updates controleren via ‘Systeem’ -> ‘Software-updates’ -> ‘Systeemupdate’ -> ‘Controleren op updates’.

