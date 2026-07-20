Samsung Galaxy Watch 9 Volledig Uitgelekt

Samsung zal de Galaxy Watch 9 morgen officieel introduceren, maar waarschijnlijk komen we voor weinig verrassingen te staan. De nieuwe smartwatch is nu namelijk al volledig uitgelekt. Volgens de geruchten krijgt de Samsung Galaxy Watch 9 onder andere een zeer krachtige chipset.

Dit jaar stapt Samsung volgens tech-lekker Evan Blass over van zijn eigen Exynos-chip naar een chipset van Qualcomm. Het gaat specificaties om de Snapdragon Wear Elite, die geavanceerde AI-functies mogelijk moet maken en een stuk sneller moet zijn dan bestaande chipsets voor smartwatches. Samsung zal dezelfde chipset ook in de Galaxy Watch Ultra 2 stoppen.

De Samsung Galaxy Watch 9 verschijnt op de markt in een 40mm en 44mm model. De Galaxy Watch 9 (40mm) beschikt over een 390 mAh accu, 2GB werkgeheugen en 32GB opslagruimte. Consumenten krijgen de keuze uit de kleuren Cream, Graphite en Silver.

Samsung zal de Galaxy Watch 9 samen met de Galaxy Watch Ultra 2 morgen 22 juli officieel introduceren. Op dezelfde dag krijgen we ook de Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra en Z Flip 8 te zien.

via [androidplanet]