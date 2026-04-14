Samsung Galaxy Watch Loopt Sneller Leeg Na Laatste Update

Verschillende gebruikers met een Samsung Galaxy Watch klagen sinds de laatste update over een sneller leeglopende accu. De Google Play Services lijkt het probleem te veroorzaken en op dit moment is er nog geen oplossing beschikbaar.

Klachten duiken op van mensen met een Samsung Galaxy Watch 7, Galaxy Watch 6, Watch 6 Classic en een Galaxy Watch Ultra uit 2025. De klachten stromen sinds een paar weken binnen op websites als Reddit. Zo schrijft een gebruiker bijvoorbeeld dat de accu van zijn Galaxy Watch Ultra in plaats van 4 dagen nog maar 2 dagen meegaat op één acculading.

Een sneller leeglopende accu na een software-update komt wel vaker voor, maar in de meeste gevallen kunnen de problemen worden opgelost door bijvoorbeeld de cache te legen of een reset uit te voeren. In dit geval lijkt dit echter slechts bij een kleine groep gebruikers te helpen.

Het probleem wordt mogelijk veroorzaakt door Google Play Services, want er zijn ook gebruikers die melden dat ze zelf geen update hebben gedownload. Dit kan betekenen dat Google aan de serverkant automatisch een update heeft doorgevoerd. Samsung heeft nog niet gereageerd, waardoor het nog onduidelijk is wanneer we een oplossing kunnen verwachten.

via [AW]