In Deze Kleuren Komt De Google Pixel Watch 5 Op De Markt

Google zal volgende maand verschillende nieuwe producten introduceren, waaronder de Pixel Watch 5. De smartwatch krijgen we nu te zien op verschillende beelden, waardoor we weten in welke kleuren de Google Pixel Watch 5 op de markt verschijnt.

De website The Tide Chart heeft beelden gedeeld van de Google Pixel Watch 5. Het zou gaan om officiële renders, die de bron heeft gekregen van de bekende tech-lekker OnLeaks. De Pixel Watch 5 lijkt extreem veel op de Pixel Watch 4, met opnieuw een rond scherm en een enkele knop aan de zijkant. Het scherm is weer voorzien van gebogen glas en de schermranden lijken dezelfde dikte te hebben als het scherm van de Pixel Watch 4.

Google brengt de Pixel Watch 5 op de markt met een 41 en 45 millimeter behuizing. Klanten krijgen de keuze uit de kleuren zwart, zilver, mat goud en ‘warm goud’, waarbij warm goud mogelijk alleen als 41mm model verkrijgbaar is. Daarnaast kun je kiezen voor WiFi-only of LTE.

Volgens eerdere geruchten zal Google de prijs van de smartwatch met 50 dollar verhogen. Dit komt neer op 399 dollar voor de 41mm-uitvoering.

via [androidplanet]