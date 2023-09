Specificaties, Beelden En Prijzen Van Xiaomi 13T (Pro) Uitgelekt

Xiaomi zal op 26 september de Xiaomi 13T-serie introduceren, die bestaat uit de reguliere Xiaomi 13T en de 13T Pro. Op het internet zijn nu echter al verschillende beelden en specificaties uitgelekt. Ook weten we hoeveel de nieuwe vlaggenschip waarschijnlijk gaat kosten.

Via verschillende bronnen zijn vrijwel alle details over de Xiaomi 13T (Pro), die over twee weken officieel zal worden aangekondigd, uitgelekt. Zo zijn er verschillende productafbeeldingen opgedoken waarop de smartphone in de kleuren zwart, blauw en groen te zien is. Ook weten we over welke specificaties de Xiaomi 13T en 13T Pro beschikken en voor welke prijs de smartphones in Europa over de toonbank gaan.

Zowel de reguliere Xiaomi 13T als de 13T Pro beschikken over een 6,67-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2712 bij 1220 pixels, een 144Hz verversingssnelheid, een piekhelderheid van 2600 nits en een in-display vingerafdrukscanner. Intern vinden we bij de Xiaomi 13T een MediaTek Dimensity 8200 Ultra-processor en bij de 13T Pro een Dimensity 9200 Plus-processor. Beide toestellen hebben een 5000 mAh accu, maar alleen de Xiaomi 13T Pro kan met 120W snelladen. De reguliere Xiaomi 13T heeft ondersteuning voor 67W snelladen.

Op beide toestellen vinden we achterop een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een zoomlens en een groothoeklens. In de ronde camera in het scherm vinden we een 20MP selfie-camera. De behuizing is stof- en waterdicht. In deze behuizing vinden we ook nog een infrarood sensor, waardoor je de smartphone kunt gebruiken als afstandbediening voor bijvoorbeeld je TV of airconditioning.

De Xiaomi 13T met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte krijgt een adviesprijs mee van 649 euro. De Xiaomi 13T Pro met 12GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte kost 899 euro. De Xiaomi 13T Pro verschijnt ook op de markt met 16GB werkgeheugen en 1TB opslagruimte voor een prijskaartje van 999 euro.

Na de officiële introductie op 26 september kunnen wij alle officiële details met jullie delen.

via [androidplanet]