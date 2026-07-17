“Vouw Van Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Is Vrijwel Onzichtbaar”

Er is een hands-on video uitgelekt van de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, waarin een aantal details opvallen. Zo lijkt de vouw in het scherm, dat één van de grootste ergernissen is van vouwbare smartphones, bij de Z Fold 8 Ultra vrijwel onzichtbaar.

Als de hands-on beelden echt zijn zal Samsung deze zomer voor het eerst een vouwbare smartphone op de markt brengen waarbij de vouw in het scherm bij normaal gebruik niet opvalt. De smartphone in de video van The Momentary Digital zou een prototype zijn van de Galaxy Z Fold 8 Ultra. We zien het scherm vanuit verschillende hoeken, waarbij de vouw in het scherm bijna niet te zien is.

Samsung zou voor de Galaxy Z Fold 8-serie gebruikmaken van een vernieuwde scharnier en een aangepast scherm. We hebben tot nu toe alleen de Galaxy Z Fold 8 Ultra in actie gezien, maar we verwachten dat de reguliere Galaxy Z Fold 8 dezelfde scharnier en scherm krijgt. Het gaat om een zogeheten Flex Titanium scherm, waarover de fabrikant de volgende informatie heeft gedeeld:

“Titanium-alloy film bevindt zich onder het OLED-paneel en biedt een mechanische stijfheid die 20 keer groter is dan die van kunststoffolies, terwijl het minder dan 30% van de dikte van een menselijk haar meet. Dit maakt een slanker displaypaneel mogelijk. Titanium plate Ondersteunt de displaymodule van onderaf, waardoor er geen luchtbellen tussen de module en de lijmlaag ontstaan. Dit zorgt voor een stabielere ondersteuning in uitgevouwen toestand, terwijl de flexibiliteit die nodig is voor herhaaldelijk vouwen behouden blijft.”

De officiële introductie van de Galaxy Z Fold 8-serie zal op 22 juli plaatsvinden. Tijdens dit Galaxy Unpacked-event zal Samsung ook de Galaxy Z Flip 8 en de Galaxy Watch 9-serie introduceren.

via [AW]