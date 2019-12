Huawei P Smart Pro Nu In Nederland Verkrijgbaar

Zonder grote aankondiging lanceerde Huawei eind november de Huawei P Smart Pro. De smartphone, die is uitgerust met een pop-up selfie-camera, is nu ook in Nederland verkrijgbaar. De P Smart Pro krijgt hier een adviesprijs mee van 349 euro.

De Huawei P Smart Pro is een uitgebreide mid-range smartphone die beschikt over een 6,59-inch Full-HD+ scherm zonder notch, een Kirin 710F-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4000 mAh accu, een 16MP pop-up selfie-camera, een vingerafdrukscanner aan de zijkant en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Aan de achterkant vinden we een driedubbele camera, bestaande uit een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP dieptelens.

Belsimpel heeft de zwarte uitvoering op voorraad voor 349 euro. De P Smart Pro draait op Android 9.0 met de eigen EMUI-schil.

