Motorola Moto G31 Nu Verkrijgbaar In Nederland

De Motorola Moto G31 is nu verkrijgbaar in Nederland. De Moto G31 is een budget-smartphone met een adviesprijs van slechts 219 euro. Voor deze prijs krijg je een smartphone met een opvallend goed scherm.

Motorola introduceerde een aantal weken geleden de Moto G31. De smartphone is nu in Nederland verkrijgbaar via Belsimpel voor een adviesprijs van 219 euro. Vermoedelijk zal de Moto G31 binnenkort ook via andere webwinkels worden aangeboden. Gebruikers krijgen de keuze tussen de kleuren grijs en blauw.

De Moto G31 beschikt over een 6,4-inch FHD+ OLED-scherm, een MediaTek Helio G85-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 10W opladen, een 13MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens en een 2MP macrolens. Het valt op dat de Moto G31 is uitgerust met een OLED-scherm, want de meeste smartphones in deze prijscategorie beschikken over een LCD-scherm.

Motorola geeft zijn smartphones meestal één Android-update en twee jaar lang beveiligingsupdates. Aangezien de Moto G31 uit de doos draait op Android 11 kunnen gebruikers dus in ieder geval rekenen op een Android 12-update.

via [androidplanet]