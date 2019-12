Samsung Galaxy Fold Toch Geen 1 Miljoen Keer Verkocht

Gisteren schreven wij dat de voorzitter van Samsung had gezegd dat de Galaxy Fold, de eerste opvouwbare smartphone van de fabrikant, al 1 miljoen keer is verkocht. Hier komt Samsung nu op terug. De uitspraken van Young Sohn zouden op een misverstand berusten.

Young Sohn deed eerder deze week een uitspraak die door de media werd geïnterpreteerd alsof de Galaxy Fold al 1 miljoen keer is verkocht. “Het punt is dat we een miljoen van deze producten verkopen. Er zijn een miljoen mensen die dit product willen gebruiken voor 2000 dollar.“

Een Samsung-woordvoerder heeft nu echter gereageerd op deze uitspraken en geeft aan dat de voorzitter misschien het verkoopaantal heeft verward met de aanvankelijke verwachting over de verkoopaantallen. Het aantal verkochte toestellen ligt namelijk onder de miljoen.

Hoe vaak de Samsung Galaxy Fold dan wel is verkocht weten we niet. Dit heeft de woordvoerder namelijk niet gezegd. Eerder dit jaar gaf Samsung aan dat het bedrijf dit jaar wereldwijd een half miljoen Fold-exemplaren verwacht te verkopen. De lagere verwachting heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de Galaxy Fold pas in september op de markt verscheen in plaats van april, wat oorspronkelijk de bedoeling was.

via [tweakers]