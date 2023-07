Honor 90 en 90 Lite Komen Naar Nederlandse Markt

Honor heeft bekendgemaakt dat de Honor 90 en de Honor 90 Lite ook in Nederland op de markt verschijnen. In ons land krijgt de Honor 90 Lite een adviesprijs mee van 299 euro. De Honor 90 gaat voor 549 euro over de toonbank.

Nadat Honor de Honor 90 en 90 Lite een aantal maanden geleden al voor de Chinese markt introduceerde, komen de smartphones nu ook naar de Nederlandse markt. De Honor 90 is de krachtigste van de twee en beschikt over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 7 Gen 1-processor met 5G-ondersteuning, 8GB of 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 66W snelladen, een 50MP selfie-camera in de ronde uitsparing van het scherm en een driedubbele rear-camera met een 200MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een dieptesensor.

De Honor 90 is verkrijgbaar in de kleuren silver, blauw, zwart en groen voor een adviesprijs van 549 euro (8GB + 256GB) of 599 euro (12GB + 512GB).

De Honor 90 Lite is een voordeligere en minder krachtige uitvoering van de reguliere Honor 90. De 90 Lite beschikt over een 6,7-inch LCD-scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een minder snelle MediaTek-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 22,5W snelladen, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 100MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens en een macrolens.

De Honor 90 Lite is verkrijgbaar in de kleuren blauw, zilver en zwart voor 299 euro (8GB + 256GB).

