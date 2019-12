Samsung Galaxy Fold Al 1 Miljoen Keer Verkocht

Het zal je misschien verbazen, maar de Samsung Galaxy Fold, de eerste opvouwbare smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant, is al meer dan 1 miljoen keer verkocht. Dit heeft een Samsung-topman bekend gemaakt.

Ondanks de moeizame lancering van de Galaxy Fold, verkoopt de smartphone beter dan verwacht. Samsung-topman Young Sohn zei op de TechCrunch Disrupt-conferentie in Berlijn: “Er zijn 1 miljoen mensen die dit product voor 2000 dollar willen aanschaffen.” In oktober werd de verkoop nog op 500.000 geschat.

De Galaxy Fold is de eerste opvouwbare smartphone van Samsung. De smartphone zou officieel al in mei op de markt verschijnen, maar vanwege schermproblemen is de lancering uiteindelijk vele maanden uitgesteld. Sinds kort is de Galaxy Fold eindelijk in een beperkt aantal landen verkrijgbaar voor iets meer dan 2000 euro. Zo kun je de Samsung Galaxy Fold kopen in thuisland Zuid-Korea, Frankrijk, Duitsland, Singapore, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

