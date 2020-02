Foto’s Van Nokia 5.2 Opgedoken

Op het internet zijn foto’s opgedoken van de vermoedelijke Nokia 5.2. Op de achterkant zien we een vierdubbele camera en een vingerafdrukscanner.

De foto’s zijn gedeeld door de doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker Evan Blass. Volgens Blass zien we op de foto’s de onaangekondigde Nokia 5.2 van de fabrikant HMD Global. De foto’s tonen dat de Nokia 5.2 beschikt over een rear-camera met vier lenzen. Dit zijn er drie meer dan zijn voorganger, de Nokia 5.1. De selfie-camera zit verwerkt in een druppelnotch.

Volgens de bron krijgt de smartphone een adviesprijs mee van 180 dollar. Hiervoor krijg je 6GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte. Het is nog onduidelijk wanneer HMD Global de Nokia 5.2 officieel zal introduceren.

via [tweakers]