Samsung Rolt One UI 2.1 Uit Naar Galaxy S10 en Note 10

Samsung heeft een nieuwe update uitgerold naar de Galaxy S10 en de Galaxy Note 10. De update installeert een nieuwe beveiligingspatch en One UI 2.1, de nieuwste versie van Samsung’s softwareschil. One UI 2.1 bevat nieuwe functies die Samsung heeft geïntroduceerd op de Galaxy S20-serie.

De volledige Samsung Galaxy S20-serie en de Samsung Galaxy Flip draaien op One UI 2.1, de nieuwste versie van Samsung’s softwareschip die is voorzien van een aantal nieuwe functies. Samsung heeft laten weten dat de Galaxy S10-serie, Note 10-serie, S9-serie en Note 9-serie op een later tijdstip One UI 2.1 ontvangen. In Duitsland en Zwitserland is Samsung nu begonnen met de uitrol van One UI 2.1 voor de Galaxy S10-serie en Note 10-serie.

Gebruikers melden dat ze een Over The Air (OTA)-update ontvangen die zowel One UI 2.1 als de beveiligingspatch van april met zich meebrengt. One UI 2.1 is voorzien van een aantal nieuwe functies, waaronder Single Take, een verbeterde Nachtstand, een Pro-modus, Night Hyperlapse, Quick Share en Easy Share. Ook is ondersteuning voor 4K 60 fps video voor de selfie-camera toegevoegd. Daarnaast kun je voortaan eenvoudig foto’s bewerken met Clean View en Quick Crop.

Heb je nog geen notificatie ontvangen, dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Toestel-info‘ -> ‘Updates handmatig downloaden‘.

via [AW]