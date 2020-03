Huawei Introduceert Eigen Digitale Assistent Voor Europa

Huawei heeft een eigen digitale assistent aangekondigd voor de Europese markt. De assistent heet Celia en spreekt de talen Engels, Frans en Spaans. Celia draait op de Huawei P40, de nieuwe vlaggenschip-smartphone van de fabrikant.

Zoals we van spraakassistenten gewend zijn is het met Celia mogelijk om via stemcommando’s zoekopdrachten of systeemfuncties uit te voeren. Ook is er een vertaalfunctie aanwezig. Huawei heeft Celia geïntroduceerd omdat nieuwe smartphones van de fabrikant niet langer beschikken over de Google Assistant. Vanwege het handelsverbod van de overheid van de VS krijgt Huawei namelijk geen Android-licenties meer, waardoor het niet mogelijk is om Google-diensten te gebruiken. In China gebruikte Huawei al langer een eigen digitale assistent met de naam Xiaoyi.

Huawei heeft aangegeven dat Celia in de toekomst meer talen zal ondersteunen, maar wanneer dit gaat gebeuren is nog onduidelijk.

via [tweakers]