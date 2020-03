“OnePlus 8 Pro Te Zien Op Render”

Er is een render opgedoken van de vermoedelijke OnePlus 8 Pro. We zien dat de smartphone veel gelijkenissen heeft met de OnePlus 7 Pro en 7T Pro van vorig jaar. Zo zien we onder andere opnieuw een verticale camera op de achterkant.

De render is afkomstig van iGeeksblog en OnLeaks. OnLeaks is doorgaans een goedgeïnformeerde bron. Volgens de render krijgt de OnePlus 8 Pro een ronde uitsparing in de linkerbovenhoek van het scherm. Hierin zit de selfie-camera verwerkt. Achterop zit een vierdubbele camera. De drie hoofdlenzen zitten in en verticale module. Links van deze module zit een led-flitser en waarschijnlijk een dieptelens.

Volgens de geruchten beschikt de OnePlus 8 Pro over een 6,78-inch 120Hz-scherm met een resolutie van 3200x1440px, een Snapdragon 865-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 4510mAh accu. De selfie-camera heeft een 16MP lens en achterop vinden we een 48MP + 48MP + 8MP + 5MP rear-camera. Het is nog onduidelijk wanneer OnePlus de smartphone officieel zal introduceren.

via [tweakers]