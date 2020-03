Opvouwbare Motorola Razr Vanaf 23 April In Nederland Verkrijgbaar

Lenovo heeft bekendgemaakt dat het bedrijf over vier weken de Motorola Razr zal lanceren in Nederland. De opvouwbare smartphone is vanaf 23 april verkrijgbaar voor een adviesprijs van 1599 euro.

De Motorola Razr verscheen begin februari al in enkele landen op de markt, maar in Nederland moeten we wat langer geduld hebben. De Motorola Razr beschikt net als de Samsung Galaxy Fold en de Huawei Mate Xs over een opvouwbaar scherm, maar mede dankzij de minder krachtige processor kost de Motorola Razr honderden euro’s minder.

De Motorola Razr is een moderne uitvoering van de klaptelefoon en beschikt over een 6,2-inch vouwbaar OLED-scherm met een resolutie van 2142×876 pixels, een extra 2,7-inch OLED-scherm aan de buitenkant met een een resolutie van 800×600 pixels, een Snapdragon 710-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 16MP hoofdcamera, een 2510 mAh-accu en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. De smartphone heeft geen fysieke simkaartslot en maakt alleen gebruik van e-sim.

