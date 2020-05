Vivo Teaset Smartphone-camera Met ‘Gimbal’-stabilisatie

Vivo heeft een teaser gedeeld voor een smartphone die is voorzien van een camera met stabilisatie die te vergelijken is met de stabilisatie van een gimbal. Vivo zal de smartphone op18 juni introduceren.

De unieke teaser toont een smartphone die door een gimbal in balans wordt gehouden. De smartphone heeft een extra grote bewegende lens. Dit zijn allemaal hints naar gimbal-stabilisatie. Op de behuizing van de smartphone staan een aantal camera specificaties vermeld. Bij 16mm tot 134mm in 35mm-equivalent kunnen we onder andere een groothoeklens en een telelens verwachten.

Eerder dit jaar toonde Vivo een conceptsmartphone met 48-megapixelcamera en gimbal-stabilisatie. De telelens had beweegbare lenzen om verdere optische zoom mogelijk te maken.

via [tweakers]