LG Stylo 6 Is 6,8-inch Budget-smartphone Met Stylus

LG heeft een nieuwe smartphone aangekondigd. De grote 6,8-inch Stylo 6 is een goedkope smartphone die met een stylus wordt geleverd. De smartphone is vooralsnog alleen voor de Amerikaanse markt aangekondigd. Daar krijgt de LG Stylo 6 een adviesprijs mee van 179 dollar.

De Stylo 6 is een budget-toestel en beschikt daarom niet over zeer krachtigste specificaties. Zo is de smartphone uitgerust met een 6,8-inch full HD-scherm, 3GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 4000mAh accu en een driedubbele rear-camera. Deze camera bestaat uit een 13MP hoofdlens en twee 5MP lenzen. Het scherm heeft een waterdruppelnotch voor een 13MP selfie-camera.

De LG Stylo 7 draait op Android 10 en beschikt nog gewoon over een traditionele 3.5mm koptelefoonaansluiting. In de Verenigde Staten krijgt de LG Stylo 6 een adviesprijs mee van 179 dollar, maar over een Europese lancering heeft LG nog niks bekendgemaakt.

via [tweakers]