“Oppo Gaat Eigen Chips Ontwikkelen”

De Chinese smartphonefabrikant Oppo heeft de afgelopen jaren veel personeel in dienst genomen die afkomstig zijn van MediaTek en Unisoc. De fabrikant lijkt van plan te zijn om eigen chips te ontwikkelen.

Oppo heeft tegenover Nikkei aangegeven dat het bedrijf in staat is om eigen chips te ontwikkelen, maar Oppo wil niks kwijt over de plannen. Mogelijk wil Oppo net als Samsung, Apple en Huawei eigen socs ontwikkelen, maar het is ook mogelijk dat het bedrijf zich gaat focussen op aparte chips voor bepaalde functionaliteit.

Oppo valt onder het Chinese BBK Electronics en maakt momenteel gebruik van Qualcomm-socs. Dankzij deals met Europese providers weet Oppo steeds meer smartphones te verkopen in Europa.

