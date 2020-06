Eerste Details HTC Desire 20 Pro Uitgelekt

HTC is niet meer zo actief op de smartphonemarkt maar de Taiwanese fabrikant zou wel van plan zijn om dit jaar een nieuwe goedkopere smartphone te lanceren. Het zou gaan om de HTC Desire 20 Pro, waarvan nu specificaties en beelden zijn uitgelekt.

De onaangekondigde smartphone is opgedoken op de Google Play Console. Volgens de website MySmartPrice krijgt de HTC Desire 20 Pro bescheiden specificaties, waaronder een Snapdragon 665-processor met 6GB werkgeheugen. Het scherm is 6,4-inch of 6,5-inch groot met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Een kleine ronde uitsparing in het scherm maakt ruimte voor de selfie-camera. De vingerafdrukscanner zit aan de achterkant. De smartphone draait uit de doos op Android 10. Overige specificaties ontbreken nog.

We verwachten geen grote vraag naar de HTC Desire 20 Pro. HTC heeft namelijk geen groot budget voor advertenties en het bedrijf heeft een slechte reputatie als het gaat om de uitrol van software-updates. Daarnaast zijn de toestellen vaak wat aan de dure kant voor wat je krijgt.

via [androidplanet]