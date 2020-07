Pre-order LG Velvet En Ontvang Giftbox t.w.v 275 Euro

De LG Velvet, de nieuwste smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant LG, is nu te bestellen in Nederland. Er is een tijdelijke pre-order actie gaande waarbij klanten gratis een ‘giftbox’ ter waarde van 275 euro ontvangen.

De onlangs aangekondigde LG Velvet is nu te bestellen via verschillende webwinkels in Nederland. De smartphone krijgt een adviesprijs mee van 649 euro en tot 3 augustus 2020 kun je gebruikmaken van de pre-order actie als je de LG Velvet koopt bij een aangesloten verkoopkanaal. Vroege kopers ontvangen een giftbox met daarin een Dual Screen-accessoire waarmee je een tweede scherm toevoegt aan de smartphone, een screenprotector en een hoesje. Om de giftbox te ontvangen moet je voor 16 augustus een aanvraag doen via een speciale LG-website.

De LG Velvet beschikt over een 6,8-inch Full HD OLED-scherm met gebogen schermranden, een Snapdragon 765-processor, 5G-ondersteuning, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4300 mAh accu met ondersteuning voor 30 watt snelladen, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een waterdichte behuizing (IP68), een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 5MP dieptelens. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en groen.

via [androidplanet]