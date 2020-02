“Black Shark 3 Krijgt 5000 mAh Accu Met 65 Watt-oplader”

Er zijn specificaties uitgelekt van de Black Shark 3, de aankomende gaming-smartphone van Black Shark. Volgens de geruchten beschikt de smartphone onder andere over een 5000 mAh accu die met 65 watt kan snelladen.

Als we de geruchten mogen geloven krijgt de opvolger van de Black Shark 2 ondersteuning voor 5G en een grote accu van 5000 mAh. Met een 65 watt snellader kun je deze accu in 38 minuten weer volledig opladen. Het scherm heeft een QHD-resolutie en een 120 Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een Qualcomm Snapdragon 865-processor met een Qualcomm X55 5G-modem.

Black Shark zal de gaming-smartphone waarschijnlijk al over een week officieel introduceren. Een adviesprijs is nog niet uitgelekt.

via [AW]